Brescia, da 30 anni al volante senza la patente. Multa salata, ma si vanta con la pattuglia: "Guido molto bene, non solo l'auto" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fermato al volante da una pattuglia, senza patente, l'uomo avrebbe subito vuotato il sacco con un pizzico di vanterie: "So guidare bene e non solo l'auto, lo faccio da parecchi anni". 30 anni, per l'esattezza, spesi alla guida senza l'abilitazione perché non ha mai superato l'esame. La vicenda è riportata dal sito di BresciaToday. L'uomo, di mezza età, domenica mattina è incappato nella rete di controlli dell'aggregazione della polizia locale della Valsabbia: lungo le strade di Gavardo (Brescia), era al volante di una macchina intestata a un familiare. senza la patente, dopo gli accertamenti delle forze dell'ordine, è scattata la Multa salatissima: 5000 euro, oltre al fermo del veicolo. Multato anche il parente che gli aveva prestato il mezzo.

