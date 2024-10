Donnapop.it - Bianca Balti come sta dopo l’operazione per il tumore? La modella riparte col sorriso: ecco gli ultimi aggiornamenti

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è stata operata a causa di unalle ovaie e su Instagram ha aggiornato i suoi followers circa la battaglia che sta combattendo in questo momento. Attualmentesta decisamente meglio; è nella fase post-intervento, ma a quanto pare riesce a viaggiare: laha preso un volo insieme alle figlie per Los Angeles, la prima – Matilde – ha 17 anni, nata dalla lunga relazione con Christian Lucidi; la seconda, invece, Mia, ne ha 9. Quest’ultima è nata dal legame con il secondo ex marito, Matthew Mc Rae. Nonostante la situazione, la top model sta gestendo bene questo momento delicato: fra pochissimi giorni inizierà la chemioterapia, precisamente lunedì 14 ottobre. Lo scorso settembre, a seguito di alcun controlli di routine,ha avuto una diagnosi di rumore ovarico al terzo stadio.