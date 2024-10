Aurora boreale, ci sono le condizioni perché lo spettacolo si ripeta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera, 10 ottobre 2024, i cieli del Nord Italia potrebbero tornare a colorarsi delle splendide sfumature dell'Aurora boreale.Il fenomeno, decisamente insolito per le nostre latitudini come ricorda NovaraToday, era già accaduto tra il 10 e l'11 maggio di quest'anno quando, guardando Genovatoday.it - Aurora boreale, ci sono le condizioni perché lo spettacolo si ripeta Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera, 10 ottobre 2024, i cieli del Nord Italia potrebbero tornare a colorarsi delle splendide sfumature dell'.Il fenomeno, decisamente insolito per le nostre latitudini come ricorda NovaraToday, era già accaduto tra il 10 e l'11 maggio di quest'anno quando, guardando

