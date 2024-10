Atp Shanghai, Sinner batte Medvedev in due set e vola in semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner accede alla semifinale del ‘Rolex Shanghai Masters‘, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco, il russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding. Possibile semifinale contro Alcaraz Per l’azzurro, approdato alla finale stagionale numero 11, è la 63esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Sabato in semifinale Sinner troverà dall’altra parte della rete il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding. Lapresse.it - Atp Shanghai, Sinner batte Medvedev in due set e vola in semifinale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikaccede alladel ‘RolexMasters‘, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Nei quarti il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha sconfitto in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un’ora e 24 minuti di gioco, il russo Dannil, n.5 del ranking e del seeding. Possibilecontro Alcaraz Per l’azzurro, approdato alla finale stagionale numero 11, è la 63esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Sabato introverà dall’altra parte della rete il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp e terza testa di serie, ed il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding.

