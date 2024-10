Ilrestodelcarlino.it - Arena pulisce le spiagge dai rifiuti

(Di giovedì 10 ottobre 2024), azienda leader negli sport acquatici, è stata protagonista ieri mattina di un evento di "beach clean up", la pulizia della spiaggia sul Conero, tra Sirolo e Numana. L’iniziativa è stata organizzata per il secondo anno grazie al supporto di Plastic Free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica. Prima i dipendenti, che ha sede a Tolentino, hanno partecipato a una formazione online sulle migliori pratiche per la pulizia, e ieri le hanno messe in pratica liberando il sito daiportati dal mare o lasciati dai bagnanti. I dipendenti, quasi 100, armati di kit composti da guanti, sacchetti e t-shirt forniti da Plastic Free, hanno raccolto 495 chili di(di cui 147 di plastica, 100 di materiale indifferenziato, 171 di vetro e 76 dispeciali).