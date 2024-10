Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 10 Ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) “The Family” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon.it. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 10 Ottobre Mentre Aslan si allontana per andare in bagno, Devin sente uno sparo e corre a vedere cosa è successo, trovando Aslan gravemente ferito. L’uomo lotta tra la vita e la morte, lasciando Devin disperata. Hulya è devastata dalla possibilità di perdere suo figlio, e per la prima volta, Devin e Hulya uniscono le forze. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful. Zon.it - Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 10 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “The” ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di Istanbul. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ledi Thesu Zon.it.The, ladi10Mentre Aslan si allontana per andare in bagno, Devin sente uno sparo e corre a vedere cosa è successo, trovando Aslan gravemente ferito. L’uomo lotta tra la vita e la morte, lasciando Devin disperata. Hulya è devastata dalla possibilità di perdere suo figlio, e per la prima volta, Devin e Hulya uniscono le forze. Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal celebre attore turco K?vanç Tatl?tu?, noto per altre serie di successo come Brave and Beautiful.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 9 Ottobre - Segui le Anticipazioni di The Family su Zon. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un'anima tormentata e un carattere complesso.

The Family - Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 Ottobre 2024 : Devin Scopre Che È Il Colpevole Dell’Attentato È Ibrahim! - Grazie ad un escamotage Devin ha la conferma che il vero mandante è proprio Ibrahim! The Family prosegue e, nel corso della settimana dal 14 al 18 ottobre 2024, al centro dell’attenzione tornerà il tentato omicidio ai danni di Aslan. The Family, anticipazioni puntate dal 14 al 18 ottobre 2024: Devin scopre che Ibrahim è il mandante del tentato omicidio di Aslan! Lunedì 14 ottobre 2024: Devin e ... (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 8 Ottobre - La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Nel frattempo, Ilyas e Cihan coinvolgono Serap nel loro piano, mentre Aslan affronta Nedret e Bedri. Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale.

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : Yagmur E Bedri Diventano Genitori! - L’amore tra i due sembra raggiungere un punto di svolta. Il matrimonio però non è privo di difficoltà, sia perché si scopre che Bedri è figlio di Ilyas, sia perché Nese, mamma di Yagmur, si oppone in tutti i modi a questa unione, ritenendo che anche Yagmur sarebbe infelice al fianco di un Soykan e dovrebbe affrontare gli stessi problemi vissuti da Devin. (Uominiedonnenews.it)

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 7 Ottobre - Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine organizzato, ma con un'anima tormentata e un carattere complesso.