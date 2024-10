Feedpress.me - Anche Gasquet dice ‘stop’ al tennis: “Dopo il Roland Garros saluterò tutti”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Una fine è sempre complicata, me lo hanno detto spessogli ex grandi giocatori, non è facile annunciarla. Non si sa mai quando, come, dove Penso che questo sia il momento migliore per me per farlo". A 38 anni, Richardannuncia il ritiro . Ilta francese, in un’intervista esclusiva a "L'Équipe", ha fissato il suo ultimo torneo: ildel 2025. "È il miglior torneo