Amadori, progetto calcio integrato. Campioni per un giorno col Cesena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si accendono i riflettori e parte la musica. Poi tocca a te, che entri in campo, come i Campioni. Perché in effetti qui sono tutti Campioni, niente affatto tanto per dire. Ieri pomeriggio l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha ospitato un’edizione speciale del calcio integrato, realizzata col supporto del Gruppo Amadori e che ha visto ragazze e ragazzi con disabilità condividere il terreno di gioco con coetanei figli dei collaboratori dell’importante realtà avicola con base a Cesena. "Siamo felicissimi di essere qui – ha commentato Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo –. Progetti come questo rispecchiano in pieno lo spirito di Amadori e il suo impegno a stretto contatto della comunità. In campo abbiamo visto ragazzi unici, perché uniche sono le loro sensibilità e determinazione". Ilrestodelcarlino.it - Amadori, progetto calcio integrato. Campioni per un giorno col Cesena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si accendono i riflettori e parte la musica. Poi tocca a te, che entri in campo, come i. Perché in effetti qui sono tutti, niente affatto tanto per dire. Ieri pomeriggio l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ha ospitato un’edizione speciale del, realizzata col supporto del Gruppoe che ha visto ragazze e ragazzi con disabilità condividere il terreno di gioco con coetanei figli dei collaboratori dell’importante realtà avicola con base a. "Siamo felicissimi di essere qui – ha commentato Denis, amministratore delegato del gruppo –. Progetti come questo rispecchiano in pieno lo spirito die il suo impegno a stretto contatto della comunità. In campo abbiamo visto ragazzi unici, perché uniche sono le loro sensibilità e determinazione".

