Affari tuoi oggi, 10 ottobre 2024, non va in onda, perché? Il motivo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Affari tuoi, oggi giovedì 10 ottobre 2024, non va in onda. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il game show condotto da Stefano De Martino. Scopriamo insieme il motivo e cosa andrà in onda al suo posto. Si ferma Affari tuoi con Stefano De Martino: perché non va in onda oggi 10 ottobre Continua il successo di Stefano De Martino alla guida di Affari tuoi. Il conduttore, che ha esordito lo scorso 2 settembre al timone del quiz show, non ha fatto rimpiangere Amadeus e sta registrando ascolti record. Viaggia infatti su una media di oltre 5 milioni di telespettatori a puntata e uno share che è arrivato anche al 27% grazie anche alle numerose vincite dei concorrenti. Numeri destinati a crescere dato che piace la sua conduzione giovane e la sua empatia verso i concorrenti. La Rai però ha fermato il programma per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Superguidatv.it - Affari tuoi oggi, 10 ottobre 2024, non va in onda, perché? Il motivo Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)giovedì 10, non va in. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il game show condotto da Stefano De Martino. Scopriamo insieme ile cosa andrà inal suo posto. Si fermacon Stefano De Martino:non va in10Continua il successo di Stefano De Martino alla guida di. Il conduttore, che ha esordito lo scorso 2 settembre al timone del quiz show, non ha fatto rimpiangere Amadeus e sta registrando ascolti record. Viaggia infatti su una media di oltre 5 milioni di telespettatori a puntata e uno share che è arrivato anche al 27% grazie anche alle numerose vincite dei concorrenti. Numeri destinati a crescere dato che piace la sua conduzione giovane e la sua empatia verso i concorrenti. La Rai però ha fermato il programma per la giornata di, giovedì 10

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera e quando è prevista la nuova puntata con Stefano De Martino - Breve stop per Affari tuoi. Cambio di programmazione per il programma di Stefano De Martino che si ferma giovedì 10 ottobre per lasciare spazio alla partita di Nations League Italia - Belgio. Quando tornano le nuove puntate del gioco televisivo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Stefano De Martino - salta Affari Tuoi. Perché non va in onda stasera 10 ottobre - L’aspetto dei pacchi è tornato quello di una volta, un po’ vintage e con la ceralacca sulla chiusura, e anche il telefono è tornato classico e con la rotella numerica. Ora che Stefano De Martino ha preso finalmente confidenza con il suo ruolo, non si può che migliorare. Non è la prima volta che capita, dato che il match inizia sempre subito dopo l’appuntamento quotidiano con il Tg1, prendendosi ... (Dilei.it)

Affari Tuoi non va in onda - stop per De Martino : esplode la rivolta - Dopo aver iniziato la sua avventura alla guida di Affari Tuoi, non c'è stata una serata in cui i social non abbiano visto un'ondata di complimenti per il conduttore partenopeo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Ieri sera, sabato 5 ottobre, il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è stato "sospeso" per fare spazio ... (Liberoquotidiano.it)