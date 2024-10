Adani azzarda: «Barella? Tenetevi un 10% su questo nuovo ruolo!» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolò Barella non ha potuto rispondere alla convocazione dell’Italia per la seconda volta di fila. Adani azzarda un nuovo ruolo. IPOTESI – Sulla Rai, nel post partita si discute sul futuro inserimento in Nazionale di Nicolò Barella, una volta rientrato dall’infortunio. Lele Adani ipotizza un nuovo ruolo per il centrocampista e vicecapitano dell’Inter: «Chi togliere nel centrocampo per inserire Barella? Probabilmente l’Italia può pensare di tenere fuori Frattesi per Nicolò Barella come succede già nell’Inter, ma Tenetevi questo: ossia un 10% sul vedere Barella sulla trequarti dietro le punte. Io vi dico questo, tenetevelo!». Inter-news.it - Adani azzarda: «Barella? Tenetevi un 10% su questo nuovo ruolo!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nicolònon ha potuto rispondere alla convocazione dell’Italia per la seconda volta di fila.un. IPOTESI – Sulla Rai, nel post partita si discute sul futuro inserimento in Nazionale di Nicolò, una volta rientrato dall’infortunio. Leleipotizza unper il centrocampista e vicecapitano dell’Inter: «Chi togliere nel centrocampo per inserire? Probabilmente l’Italia può pensare di tenere fuori Frattesi per Nicolòcome succede già nell’Inter, ma: ossia un 10% sul vederesulla trequarti dietro le punte. Io vi dico, tenetevelo!».

