Acerra tragedia stazione | Auriemma M5S | Solidarietà alla famiglia del uomo coinvolto

L'Onorevoleesprime la suae vicinanza nell'incidentediin cui ha perso la vita un"Esprimo la mia pienae vicinanzadel giovane ragazzonel tragico incidente, in cui purtroppo ha perso la vita, avvenuto in mattinata sui binari delladi. Il secondo in pochi giorni". Così la deputatana e Coordinatrice M5S per la Provincia di Napoli, Carmelain una nota inviata in redazione. "Oggi è l'ennesimo giorno triste per un'intera comunità, tragedie simili lasciano spazio solo allo sconcerto e allo sconforto". Così ha concluso l'esponente 5 Stelle.