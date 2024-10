? La Schedina del Giorno di giovedì 10 ottobre: Tentativo di Colpo Grosso! ? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi ti presentiamo la nostra selezione di 6 partite tra le più interessanti della giornata di UEFA Nations League. Con una quota complessiva alta, questa Schedina è perfetta per chi vuole tentare il “Colpo Grosso”, ma è anche adatta a sistemi che tollerano errori o semplicemente per prendere spunto e costruire scommesse più sicure. Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Inserisci Email per sbloccare Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La Proposta di Gioco di Oggi Partita Pronostico Quota Moldavia – Andorra 1 1.40 Austria – Kazakistan Combo 1 + Multigol 2-5 1.40 Italia – Belgio Squadra casa vince almeno un tempo 1.48 Inghilterra – Grecia Multigol 2-4 squadra casa 1.60 Norvegia – Slovenia Combo 1X + Multigol 2-5 1. Pronosticipremium.com - ? La Schedina del Giorno di giovedì 10 ottobre: Tentativo di Colpo Grosso! ? Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi ti presentiamo la nostra selezione di 6 partite tra le più interessanti della giornata di UEFA Nations League. Con una quota complessiva alta, questaè perfetta per chi vuole tentare il “”, ma è anche adatta a sistemi che tollerano errori o semplicemente per prendere spunto e costruire scommesse più sicure. Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Inserisci Email per sbloccare Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La Proposta di Gioco di Oggi Partita Pronostico Quota Moldavia – Andorra 1 1.40 Austria – Kazakistan Combo 1 + Multigol 2-5 1.40 Italia – Belgio Squadra casa vince almeno un tempo 1.48 Inghilterra – Grecia Multigol 2-4 squadra casa 1.60 Norvegia – Slovenia Combo 1X + Multigol 2-5 1.

