Oasport.it - WNBA 2024: Minnesota Lynx con Zandalasini in finale contro le New York Liberty

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sarà ancora un pezzo d’Italia nelleFinals, l’evento conclusivo della lega femminile che quest’anno ha vissuto parecchie emozioni nonché il necessario stop durante le Olimpiadi. Le, infatti, quest’anno hanno ripreso Cecilianel roster e questa notte hanno sconfitto per 3-2 nella serie di semile Connecticut Sun, andando così a raggiungere le New, trascinate da Breanna Stewart e Sabrina Ionescu nel 3-1 sulle Las Vegas Aces. L’ultima gara della serie, in particolare, lele vincono sfruttando una grandissima prima metà di gara (53-34), la maggior presenza nel pitturato (40 punti26) e uno sforzo di squadra che merita ogni riconoscimento, con 17 punti di DiJonai Carrington, 16 di Brianna Jones, 14 di DeWanna Bonner e 12 di Tyasha Harris.