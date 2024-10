Vita sempre più dura. Le famiglie non spendono. Rallentano i consumi e i negozi ora soffrono (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grosseto, 8 ottobre 2024 – Verso una nuova austerity? Probabile. La spesa delle famiglie grossetane rallenta in maniera vertiginosa (-9% su scala nazionale, dato Istat) e a a rimetterci sono soprattutto i piccoli negozi di vicinato. È l’analisi che Confesercenti fa dei dati Istat sul secondo trimestre. Nonostante il traino dei saldi estivi, le famiglie hanno tirato la cinghia anche se crescono invece del 3% le vendite della grande distribuzione. L’aumento dell’occupazione e dei redditi delle famiglie non si traduce ancora dunque in aumento di spesa. “I dati che abbiamo raccolto – afferma Marco Di Giacopo referente provinciale Assoterziario Confesercenti - rappresentano una realtà tutt’altro che confortante, che mette alla luce del sole la stretta correlazione tra crisi del commercio, consumi e famiglie. Lanazione.it - Vita sempre più dura. Le famiglie non spendono. Rallentano i consumi e i negozi ora soffrono Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grosseto, 8 ottobre 2024 – Verso una nuova austerity? Probabile. La spesa dellegrossetane rallenta in maniera vertiginosa (-9% su scala nazionale, dato Istat) e a a rimetterci sono soprattutto i piccolidi vicinato. È l’analisi che Confesercenti fa dei dati Istat sul secondo trimestre. Nonostante il traino dei saldi estivi, lehanno tirato la cinghia anche se crescono invece del 3% le vendite della grande distribuzione. L’aumento dell’occupazione e dei redditi dellenon si traduce ancora dunque in aumento di spesa. “I dati che abbiamo raccolto – afferma Marco Di Giacopo referente provinciale Assoterziario Confesercenti - rappresentano una realtà tutt’altro che confortante, che mette alla luce del sole la stretta correlazione tra crisi del commercio,

