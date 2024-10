“Vi dico chi è Sonia Bruganelli”. Non è finita a Ballando con le stelle: dure accuse di Selvaggia Lucarelli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fan di Ballando con le stelle le vedranno delle belle nelle prossime settimane. Almeno fino a quando sarà in gara Sonia Bruganelli perché, dopo gli ultimi fatti che hanno fatto seguito alla puntata di sabato scorso, è finita nel pieno di una guerra social con Selvaggia Lucarelli. La giurata ha criticato la sua esibizione e fin qui niente di scioccante, ma lunedì, ospite de La Vita in Diretta, la concorrente ha sferrato il primo attacco. Sonia Bruganelli ha attaccato Selvaggia Lucarelli per le osservazioni fatte nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle che, a suo dire, l’avrebbero messa in ridicolo. “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come Selvaggia – le sue parole precise da Matano – So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha ridicolizzato la mia esibizione, non l’ho accettato”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I fan dicon lele vedranno delle belle nelle prossime settimane. Almeno fino a quando sarà in garaperché, dopo gli ultimi fatti che hanno fatto seguito alla puntata di sabato scorso, ènel pieno di una guerra social con. La giurata ha criticato la sua esibizione e fin qui niente di scioccante, ma lunedì, ospite de La Vita in Diretta, la concorrente ha sferrato il primo attacco.ha attaccatoper le osservazioni fatte nel corso dell’ultima puntata dicon leche, a suo dire, l’avrebbero messa in rilo. “Quello che mi ha dato fastidio è stata una persona molto intelligente come– le sue parole precise da Matano – So che abbiamo tutti un ruolo in commedia, lei ha un figlio e nel momento in cui ha rilizzato la mia esibizione, non l’ho accettato”.

