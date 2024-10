Verso Udinese-Milan, da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic: Fonseca prepara la rivoluzione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Verso Udinese-Milan, Paulo Fonseca prepara la rivoluzione in vista del rientro dalla sosta: maggior spazio a Noah Okafor e Strahinja Pavlovic Paulo Fonseca prepara una piccola rivoluzione in vista del rientro dalla sosta per le nazionali. Il tecnico portoghese è uscito molto deluso e arrabbiato dopo la sconfitta maturata sul campo della Fiorentina, che ha visto i rossoneri sbagliare ben due calci di rigore. Ecco che allora, l’ex Lille starebbe pensando ad alcuni cambiamenti per la prossima sfida di campionato, che sarà contro l’Udinese. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe nuovamente vedersi dal primo minuto Strahinja Pavlovic, messo un po’ ai margini in questa fase del campionato, dopo un ottimo inizio (questi grazie anche a un super Matteo Gabbia). Dailymilan.it - Verso Udinese-Milan, da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic: Fonseca prepara la rivoluzione Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), Paulolain vista del rientro dalla sosta: maggior spazio aPaulouna piccolain vista del rientro dalla sosta per le nazionali. Il tecnico portoghese è uscito molto deluso e arrabbiato dopo la sconfitta maturata sul campo della Fiorentina, che ha visto i rossoneri sbagliare ben due calci di rigore. Ecco che allora, l’ex Lille starebbe pensando ad alcuni cambiamenti per la prossima sfida di campionato, che sarà contro l’. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe nuovamente vedersi dal primo minuto, messo un po’ ai margini in questa fase del campionato, dopo un ottimo inizio (questi grazie anche a un super Matteo Gabbia).

