Verso le elezioni regionali, Zappaterra (Pd): "Accetto la candidatura" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marcella Zappaterra ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni regionali. La capogruppo Pd in Regione Emilia-Romagna ha affidato a un post su Facebook la comunicazione, dopo il recente lutto che l'ha colpita in seguito alla scomparsa del marito Andrea Ricci.Iscriviti al Ferraratoday.it - Verso le elezioni regionali, Zappaterra (Pd): "Accetto la candidatura" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marcellaha annunciato la propriaalle prossime. La capogruppo Pd in Regione Emilia-Romagna ha affidato a un post su Facebook la comunicazione, dopo il recente lutto che l'ha colpita in seguito alla scomparsa del marito Andrea Ricci.Iscriviti al

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - Fiumi (Civici per de Pascale) : "Basta sciacallaggio sulla pelle degli alluvionati" - "Basta sciacallaggio sulla pelle degli alluvionati, la politica ha il dovere di concentrarsi sulle cose concrete e, soprattutto, sulle soluzioni". Così Michele Fiumi, candidato al prossimo consiglio regionale con la lista "Civici, con de Pascale Presidente". Nel suo ruolo di ex portavoce del... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - a Brisighella l'appuntamento del centrosinistra con l'assessore Vincenzo Colla - Sabato 12 ottobre a Brisighella (ore 18.30 alla Sala Ambra, in Via Barduzzi 11) il Partito Democratico organizza un momento di confronto e dialogo con Vincenzo Colla, attualmente assessore regionale allo sviluppo economico, che illustrerà il programma di Michele De Pascale, candidato presidente... (Ravennatoday.it)

Elezioni regionali - partecipa al sondaggio BiDiMedia-Citynews per la sfida elettorale dell'Emilia-Romagna - Il 17 e 18 novembre si vota per la scelta del nuovo presidente dell'Emilia-Romagna e per il rinnovo dell'Assemblea Legislativa, il consiglio regionale. È aperto il sondaggio indipendente che la società di rilevazione BiDiMedia realizza per Citynews, il gruppo editoriale di cui CesenaToday fa... (Cesenatoday.it)