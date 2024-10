Ilgiorno.it - Venditori, tecnici e personale di sala

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono diverse le opportunità di lavoro sul territorio. È possibile conoscerle martedì 15 ottobre, alle 10, nella ex chiesetta di via Nazario Sauro a Baranzate, grazie al recruiting day Kärcher. L’azienda tedesca, specializzata nella produzione e vendita di macchinari per la pulizia per uso domestico e professionale, presenterà le posizioni attualmente ricercate. Tra queste, si cerca una risorsa responsabile di gestione vendite del marchio per l’area nord ovest, commerciali eaddetti alle riparazioni di macchinari e prodotti. In apertura dell’evento si terrà una breve presentazione dell’azienda e successivamente sarà possibile sostenere un colloquio di selezione con i recruiter aziendali col supporto anche dei selezionatori di Afolmet.