Uragano Milton in Florida le lacrime del meteorologo | Mi scuso è terribile

John Morales, che da decenni fa previsioni meteorologiche ed è uno dei massimi esperti di uragani, è stato colpito dalle immagini dell'Uragano, il più forte da 100 anni a raggiungere gli Usa. Per la popolazione è arrivato l'ultimo avvertimento dello Storm prediction center: l'ordine è di mettersi al sicuro lontano dalla costa

Le lacrime in diretta del meteorologo - e la potenza travolgente dell’uragano Milton - Questi disastri naturali, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici, sono talmente spaventosi da toccare le nostre corde emotive, ammorbidendo anche i professionisti più inflessibili. We have you covered here on @nbc6 pic. Piogge torrenziali, venti superiori ai duecento chilometri orari e inondazioni si stanno per abbattere su uno Stato che ha appena vissuto le ... (Linkiesta.it)

Uragano Milton minaccia la Florida - venti a quasi 250 km orari - Classificato di categoria 4, secondo le previsioni potrebbe indebolirsi, prima dell’impatto con la terraferma, ma l’ampliamento delle sue dimensioni, potrebbe causare distruzione e disagi su un’area ancora più vasta. La tempesta dovrebbe impattare sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center, nell’area di Tampa. (Lapresse.it)

Florida - allarme uragano Milton : pinguini africani trasferiti per motivi di sicurezza - Un acquario in Florida, negli Stati Uniti, ha trasferito nove pinguini africani dal primo piano a un livello superiore, più sicuro, in vista dell’arrivo dell’uragano Milton. . Molti altri animali tra cui sei serpenti, tre lucertole, tre tartarughe, due alligatori, due rospi e un granchio eremita sono stati spostati come precauzione di salvaguardia mentre l’acquario si prepara per qualsiasi ... (Lapresse.it)