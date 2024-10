Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Ancona, cosparsi di petrolio davanti al tribunale

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): Il G7 della salute in una città avvelenata dall’API e dalle grandi navi. L’ipocrisia della politica connivente con le multinazionali, 9 ottobre 2024 – Questa mattina alle ore 10.20, quattro persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di, hanno compiuto un’azione di disobbedienza civile nonviolentaildi, per denunciare l’ipocrisia dell’incontro dei Ministri della Salute dei Paesi del G7, in una città e in un territorio in cui la politica e le istituzioni sono conniventi da decenni con l’industria del fossile e del turismo delle crociere, causa di inquinamento dell’ambiente e di perdita della salute dei cittadini.