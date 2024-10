Puntomagazine.it - Tumori, ossigeno ozono e terapie integrate: c’è speranza a Pozzuoli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Margherita Luongo dichiara: “A tutti i pazienti oncologici, anche a quelli terminali, da otto anni, abbiamo garantito un miglioramento della qualità della vita” Parte dalo studio che dimostra quanto l’terapia, cannabis esiano la garanzia di un miglioramento della qualità di vita per i malati oncologici. Ricerche svolte dall’equipe medica della Fondazione Maria Guarino Amor Ets, e lo dimostrano vari studi pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Di tutto questo se ne parla il 12 ottobre a Milano presso il Glam Hotel, in piazza Duca d’Aosta: “terapia e Oncologia Integrata”, una giornata dedicata ai più recenti sviluppi e applicazioni cliniche dell’terapia come supporto nelle cure oncologiche.