Tumori al colon in aumento nei giovani: i 4 sintomi da non sottovalutare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tumore al colon è una delle patologie più diffuse a livello mondiale, rappresentando il 10% di tutti i Tumori diagnosticati e occupando il terzo posto per incidenza. Negli ultimi anni, sebbene i controlli regolari abbiano contribuito a ridurre la mortalità, si è osservato un preoccupante aumento dei casi tra i più giovani, spesso diagnosticati in stadio avanzato. Quali sono i sintomi del tumore al colon che colpiscono gli under 50? Uno studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha identificato quattro campanelli d’allarme che possono indicare la presenza della malattia. Vediamoli. I 4 sintomi del tumore al colon negli under 50 I ricercatori americani hanno analizzato un campione di cinquemila persone, individuando quattro sintomi precoci che si manifestano fino a due anni prima della diagnosi. Urbanpost.it - Tumori al colon in aumento nei giovani: i 4 sintomi da non sottovalutare Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tumore alè una delle patologie più diffuse a livello mondiale, rappresentando il 10% di tutti idiagnosticati e occupando il terzo posto per incidenza. Negli ultimi anni, sebbene i controlli regolari abbiano contribuito a ridurre la mortalità, si è osservato un preoccupantedei casi tra i più, spesso diagnosticati in stadio avanzato. Quali sono idel tumore alche colpiscono gli under 50? Uno studio condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis ha identificato quattro campanelli d’allarme che possono indicare la presenza della malattia. Vediamoli. I 4del tumore alnegli under 50 I ricercatori americani hanno analizzato un campione di cinquemila persone, individuando quattroprecoci che si manifestano fino a due anni prima della diagnosi.

