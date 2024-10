Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2024 ore 18:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione in assenza di altri disagi continuano gli spostamenti dell’ora di punta su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare accade lo stesso in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta maggiormente tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni diversi gli incidenti da segnalare In quest’ultima ora nella città dimaggiori disagi su via Pontina per un tamponamento in prossimità del gra Provenendo dal centro stesse condizioni sul viadotto della Magliana altezza via del faccio per chi va all’Eur ancora incidenti attenzione su via Appia Nuova vicino il in direzionee su viale dell’Università tra viale della Scienza & Viale Regina Elena non si escludono ulteriori disagi su via Cassia nei pressi di via Aldo Maria Scalise un incidente anche su via degli Annibaldi altezza Largo ...