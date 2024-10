Torna su Rai3 “Far West”, Sottile indaga sull’agenda rossa di Borsellimo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – C’è l’agenda rossa di Paolo Borsellino tra i casi di cui Salvo Sottile si occuperà nella nuova edizione di “Far West” (da venerdì 11 ottobre, in prima serata, su Rai3). Lo ha già fatto lo scorso anno e lo farà di nuovo perchè, spiega, “pensiamo ci siano delle opacità, delle cose ancora poco chiare. Sulla base della nostra inchiesta dell’anno scorso i giudici di Caltanissetta hanno indagato alcune persone e noi torneremo a parlarne con la testimonianza del genero di Borsellino e con servizi ancora più approfonditi sul rapporto tra la mafia e alcuni pezzi dello Stato. Pensiamo che il dossier mafia-appalti sia uno dei motivi dell’assassinio del giudice”. Unlimitednews.it - Torna su Rai3 “Far West”, Sottile indaga sull’agenda rossa di Borsellimo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – C’è l’agendadi Paolo Borsellino tra i casi di cui Salvosi occuperà nella nuova edizione di “Far” (da venerdì 11 ottobre, in prima serata, su). Lo ha già fatto lo scorso anno e lo farà di nuovo perchè, spiega, “pensiamo ci siano delle opacità, delle cose ancora poco chiare. Sulla base della nostra inchiesta dell’anno scorso i giudici di Caltanissetta hannoto alcune persone e noi torneremo a parlarne con la testimonianza del genero di Borsellino e con servizi ancora più approfonditi sul rapporto tra la mafia e alcuni pezzi dello Stato. Pensiamo che il dossier mafia-appalti sia uno dei motivi dell’assassinio del giudice”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rai3 - torna “FarWest” di Salvo Sottile - “l’anti-talk per eccellenza” - Roma, 9 ott. “Io credo – ha proseguito Sottile – che il dovere del servizio pubblico sia anche quello di dare delle risposte ai cittadini, di illuminare luoghi dove non esistono le regole proprio perché vige la legge del più forte. “Noi non seguiamo il flusso dell’attualità, siamo un programma di inchiesta – ha ribadito Sottile -, e l’inchiesta – come dice la parola stessa – ha bisogno ... (Ildenaro.it)

Giletti flop su Rai3 : Usigrai tuona e Salvo Sottile sacrificato per nulla - Le cifre che circolano intorno al progetto sono elevate, e si teme che la Rai possa incorrere in un altro flop costoso che potrebbe peggiorare ulteriormente la sua situazione finanziaria già precaria. La sua nuova trasmissione ha ottenuto ascolti deludenti, inferiori persino a quelli delle serate di Corrado Augias, segnando così un inizio difficile per il celebre giornalista. (Tvpertutti.it)