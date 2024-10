Tennis / Torneo “Balcone delle Marche” a Cingoli, il perugino Romitelli vince la 71^ edizione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il quindicenne del Tennis Training di Perugia ha battuto in finale il cingolano Mauro Giovagnoni, campione regionale over 55. Sergio Ottobri si è laurato campione regionale over 50: la soddisfazione del presidente del Tennis Club Cingoli Alessandro Oncini Cingoli, 9 ottobre 2024 – Il perugino Antonio Romitelli vince la 71^ edizione del Torneo “Balcone delle Marche” del Tennis Club Cingoli. Il 15enne del Tennis Training di Perugia ha vinto la finale della storica competizione che si è conclusa domenica 6 ottobre a Cingoli, nell’impianto di via Cerquatti. Romitelli, di livello 3.1, ha vinto in finale contro il “padrone di casa” Mauro Giovagnoni del Tc Cingoli con i set di 5-7, 3-6. .com - Tennis / Torneo “Balcone delle Marche” a Cingoli, il perugino Romitelli vince la 71^ edizione Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il quindicenne delTraining di Perugia ha battuto in finale il cingolano Mauro Giovagnoni, campione regionale over 55. Sergio Ottobri si è laurato campione regionale over 50: la soddisfazione del presidente delClubAlessandro Oncini, 9 ottobre 2024 – IlAntoniola 71^del” delClub. Il 15enne delTraining di Perugia ha vinto la finale della storica competizione che si è conclusa domenica 6 ottobre a, nell’impianto di via Cerquatti., di livello 3.1, ha vinto in finale contro il “padrone di casa” Mauro Giovagnoni del Tccon i set di 5-7, 3-6.

Sport / Cingoli - restyling e manutenzione per il campo da tennis esterno di via Cerquatti e per il campetto polivalente di Villa Strada - In pratica, è stata rifatta la pavimentazione ed è stato messo a punto un sistema laterale di regimentazione delle acque piovane. Siamo convinti che quanto speso nello sport sia di grande valore per il fisico, per lo spirito e per la crescita sociale specie dei più giovani!”. I due interventi hanno visto una spesa complessiva di oltre 28 mila euro. (Vallesina.tv)