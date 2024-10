Sugli arbitri, Rocchi sconfessa il suo vice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gianluca Rocchi si è detto insoddisfatto del comportamento degli arbitri durante l'ultimo turno del campionato Ilgiornale.it - Sugli arbitri, Rocchi sconfessa il suo vice Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gianlucasi è detto insoddisfatto del comportamento deglidurante l'ultimo turno del campionato

