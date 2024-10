Stefania Craxi: “Due Stati: ci credo ancora. Ma si fermino le armi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Sottosegretario Stefania Craxi, il 7 ottobre cambierà per sempre la storia del Medio Oriente? "È indubbio che la situazione, se possibile, si è ancor più complicata. Ma abbiamo la necessità, ancor prima del dovere, di ricercare una pace possibile. Non abbiamo scelta, è l’unica strada possibile per evitare un allargamento del conflitto, con un intervento diretto dei principali player mondiali.” INCONTRO CON Stefania Craxi IN REGIONE Lei ha detto che quello di Hamas "è un attacco studiato” con “la volontà di fermare una normalizzazione” e che bisogna impedire ai terroristi un successo “politico”. Le sembra che questo obiettivo si stia ottenendo? "Dodici mesi dopo è ancor più evidente che l’attacco di Hamas muoveva da interessi altri e diversi da quelli della causa palestinese, che è vittima e ostaggio di questi. Quotidiano.net - Stefania Craxi: “Due Stati: ci credo ancora. Ma si fermino le armi” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Sottosegretario, il 7 ottobre cambierà per sempre la storia del Medio Oriente? "È indubbio che la situazione, se possibile, si è ancor più complicata. Ma abbiamo la necessità, ancor prima del dovere, di ricercare una pace possibile. Non abbiamo scelta, è l’unica strada possibile per evitare un allargamento del conflitto, con un intervento diretto dei principali player mondiali.” INCONTRO CONIN REGIONE Lei ha detto che quello di Hamas "è un attacco studiato” con “la volontà di fermare una normalizzazione” e che bisogna impedire ai terroristi un successo “politico”. Le sembra che questo obiettivo si stia ottenendo? "Dodici mesi dopo è ancor più evidente che l’attacco di Hamas muoveva da interessi altri e diversi da quelli della causa palestinese, che è vittima e ostaggio di questi.

