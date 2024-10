Iodonna.it - Spaziosa, capiente, pronta a tutto e di tendenza. Sembra la borsa dei sogni, ma è semplicemente la cargo bag

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le tendenze dell’Autunno Inverno 2024 2025 spaziano dagli stili più formali alle sperimentazioni più audaci, mantenendo come focus la praticità. Anche in fatto di accessori, borse sopra, sono stati proposti molti design eleganti e accattivanti come sempre, ma più capienti e utilitaristici, per essere usati con comodità nella vita di tutti i giorni. L’it-bag più multitasking di stagione? Lacon tasche esterne (e interne) che contieneciò di cui si può aver bisogno, senza rinunciare al glamour.