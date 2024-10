“Sparito” il film “Loro” di Sorrentino, ma non è il solo caso: “30 anni fa Fininvest tentò di bloccare il 1° libro-inchiesta su Berlusconi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La denuncia di Toni Servillo relativa alla censura del film Loro, pellicola del 2018 diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino che racconta le vicende professionali, politiche e private di Silvio Berlusconi, sembra un film già visto. L’attore, in una recente puntata del podcast di Dario Moccia, ha denunciato che il lungometraggio, i cui diritti d’antenna sono stati comprati da Mediaset, “è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo in Italia”. Ilfattoquotidiano.it - “Sparito” il film “Loro” di Sorrentino, ma non è il solo caso: “30 anni fa Fininvest tentò di bloccare il 1° libro-inchiesta su Berlusconi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La denuncia di Toni Servillo relativa alla censura del, pellicola del 2018 diretta dal premio Oscar Paoloche racconta le vicende professionali, politiche e private di Silvio, sembra ungià visto. L’attore, in una recente puntata del podcast di Dario Moccia, ha denunciato che il lungometraggio, i cui diritti d’antenna sono stati comprati da Mediaset, “è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo in Italia”.

Il Divo come Loro : anche il film di Sorrentino su Andreotti “oscurato” - torna in tv ma solo su Sky - Il film su Giulio Andreotti, uscito nel 2008 e premiato a Cannes, è andato in onda solo due volte in tv e mai in orari comodi. Oggi torna in onda alle 16.45 ma sulla pay-tv.Continua a leggere . (Fanpage.it)