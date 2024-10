Sonia Bruganelli: la stoccata social di un autore di Bonolis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È indubbio che si respiri un’atmosfera vivace durante il sabato sera su Rai1, con protagoniste indiscusse Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci tra le due c’è stato l’ennesimo scontro dopo il voto che la giudice ha assegnato all’ex moglie di Paolo Bonolis. La questione è stata affrontata L'articolo Sonia Bruganelli: la stoccata social di un autore di Bonolis Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È indubbio che si respiri un’atmosfera vivace durante il sabato sera su Rai1, con protagoniste indiscussee Selvaggia Lucarelli. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci tra le due c’è stato l’ennesimo scontro dopo il voto che la giudice ha assegnato all’ex moglie di Paolo. La questione è stata affrontata L'articolo: ladi undi

“Vi dico chi è Sonia Bruganelli”. Non è finita a Ballando con le stelle : dure accuse di Selvaggia Lucarelli - Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli”. Grande Fratello, il concorrente scivola troppo in basso: è bufera Sonia Bruganelli, ora è ‘guerra’ con Selvaggia Lucarelli “Mi ha detto che sono piccola ed è vero, per 50 anni non mi sono mai esposta così su un palco, ma quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione l’ho trovato ... (Caffeinamagazine.it)

“Un dono da 250mila euro”. Angelo Madonia non bada a spese per la felicità di Sonia Bruganelli - La nuova auto di Angelo Madonia è una Lamborghini Urus, che raggiunge i 300 chilometri orari, e che ha un prezzo sbalorditivo di più di 250mila euro. Leggi anche: “Una cosa molto brutta”. Le immagini sono state scattate, mentre i due raggiungevano gli studi di Ballando con le stelle per le prove necessarie. (Caffeinamagazine.it)

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia «Si è conformato ai gusti extralusso della compagna» - ecco cosa ha fatto - Cosa hanno fatto Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Ecco cosa leggiamo su Chi circa l’arrivo di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia alle prove di Ballando con le Stelle: «Scende prima lei, che si infila di corsa nel portone, Madonia parcheggia e poi la segue». A quanto pare, comunque, l’agiatezza della Bruganelli ha contagiato anche Angelo Madonia, che per spostarsi per Roma ha scelto proprio una ... (Donnapop.it)