Thesocialpost.it - Sinner vola ai quarti del Master 1000 di Shangai: battuto Shelton in due set

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In una Cina letteralmente contagiata dalla “Mania”, con tantissimi tifosi innamorati del numero uno al mondo a fare il tifo con tanto di cartelli, l’atleta azzurro non ha deluso. Battendo l’americano Bennegli ottavi deldi Shanghai, ha strappato il pass per iin attesa di conoscere il prossimo avversario. Unreduce dalle fatiche dei sedicesimi, quando per piegare Etcheverry erano stati necessari tre set, ma che dopo un giorno di riposo in più a causa del maltempo si è mostrato più determinato e concreto, chiudendo la sfida senza troppi patemi. Controsono bastati due set al campione italiano. Il primo si è chiuso sul punteggio di 6-4, nonostante una partenza rapidissima dell’americano che si era portato avanti sino al 4-3, giocando con grande aggressività.