Silent Hill 2 Remake: James deve avere un aspetto trasandato, Bloober Team svela perché (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bloober Team ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Silent Hill 2 Remake, mettendo in evidenza il grande lavoro che hanno svolto per rendere moderno il capolavoro di Konami rilasciato originariamente nel corso dell'ormai lontano 2001 su PS2. Proprio in questo video è stato rivelato che il Team polacco ha prestato grande attenzione nella realizzazione del nuovo modello di James, con lo studio che si è posto immediatamente l'obiettivo di renderlo più "brutto" e "trasandato" per motivi di trama. Lo sceneggiatore principale di Silent Hill 2 Remake, Andrzej Madrzak, ha condiviso le seguenti dichiarazioni: "Onestamente non so se si vede, ma in realtà sono abbastanza vecchio da aver giocato all'originale Silent Hill 2 quando è uscito e, senza alcuna esagerazione, è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita.

