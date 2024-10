Si concedono un bagno fuori stagione in provincia di Latina, turisti stranieri salvati dai proprietari di un lido (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tranquilla vacanza a Marina di Minturno ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una coppia di pensionati tedeschi che, ignorando le difficili condizioni del mare, si è immersa per fare un bagno. Il mare agitato e le forti correnti li hanno presto messi in seria difficoltà , rendendo necessario un tempestivo intervento di soccorso. L’episodio La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando i due coniugi tedeschi, ospiti di un alloggio turistico, hanno deciso di sfidare il mare per un bagno, nonostante le condizioni proibitive. Si sono diretti verso la spiaggia libera situata vicino al lido Rosalba, ma ben presto le correnti li hanno spinti al largo, facendoli perdere il controllo. Il marito, in particolare, ha iniziato a ingerire acqua, rendendo la situazione sempre più pericolosa. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tranquilla vacanza a Marina di Minturno ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una coppia di pensionati tedeschi che, ignorando le difficili condizioni del mare, si è immersa per fare un. Il mare agitato e le forti correnti li hanno presto messi in seria difficoltà , rendendo necessario un tempestivo intervento di soccorso. L’episodio La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando i due coniugi tedeschi, ospiti di un alloggioco, hanno deciso di sfidare il mare per un, nonostante le condizioni proibitive. Si sono diretti verso la spiaggia libera situata vicino alRosalba, ma ben presto le correnti li hanno spinti al largo, facendoli perdere il controllo. Il marito, in particolare, ha iniziato a ingerire acqua, rendendo la situazione sempre più pericolosa.

