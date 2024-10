Serie A, Rocchi valuta il Var a chiamata: novità in arrivo? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, riflette sull’introduzione del Var a chiamata, una proposta da tempo discussa nel calcio italiano e tornata attuale dopo le ultime polemiche. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi sta seriamente valutando l’idea del Var a chiamata, un’opzione che si è sempre discussa fin dai primi anni di introduzione del Video Assistant Referee nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Rocchi non sarebbe soddisfatto a causa delle numerose polemiche sollevate durante l’ultimo weekend di campionato. Rocchi pensa al Var a chiamata Le dichiarazioni di Rocchi fanno capire che c’è una volontà di migliorare la trasparenza e la coerenza nelle decisioni arbitrali. «La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo. Napolipiu.com - Serie A, Rocchi valuta il Var a chiamata: novità in arrivo? Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gianluca, designatore arbitrale dellaA, riflette sull’introduzione del Var a, una proposta da tempo discussa nel calcio italiano e tornata attuale dopo le ultime polemiche. Il designatore arbitrale Gianlucasta seriamentendo l’idea del Var a, un’opzione che si è sempre discussa fin dai primi anni di introduzione del Video Assistant Referee nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,non sarebbe soddisfatto a causa delle numerose polemiche sollevate durante l’ultimo weekend di campionato.pensa al Var aLe dichiarazioni difanno capire che c’è una volontà di migliorare la trasparenza e la coerenza nelle decisioni arbitrali. «La formazione è fondamentale, specialmente in un gruppo.

