Scomparso con i figli tre anni fa: "Avvistato in un video, sono tutti vivi"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La vicenda di Tom Phillips e dei suoi tre, scomparsi per tree avvistati recentemente nei boschi della regione neozelandese di Waikato, sta tenendo col fiato sospeso l’intero Paese. Phillips, fuggito dopo una lite con la moglie nel 2021, ha portato con sé iJayda, Ember e Maverick, intraprendendo una vita in uno stato brado, lontano dalla civiltà .Leggi anche: Bimboa Locorotondo: spunta l’ipotesi del sequestro lampo L’ultimo avvistamento è avvenuto il 3 ottobre 2024, quando un gruppo di cacciatori adolescenti ha incontrato Phillips e i suoiin una zona rurale vicino a Marokopa, un piccolo paesino nell’Isola del Nord. Gli adolescenti li hanno immortalati in un, fornendo alla polizia un indizio cruciale.