Tg24.sky.it - Sammy Basso, la mamma: "Averlo come figlio è stato un dono"

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), biologo e simbolo di resilienza, scomparso all'età di 28 anni sabato scorso per un malore improvviso in un ristorante di Asolo (Treviso), ha toccato profondamente non solo l'Italia, ma ha scavalcato i confini nazionali, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il giovane, affetto da progeria, una rara malattia genetica che causa invecchiamento precoce, è riuscito a vivere intensamente la sua vita nonostante le difficoltà fisiche che lo accompagnavano.