Sagra della castagna a Buti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei weekend del 12-13, 19-20 e 26-27 ottobre al parco Danielli di Buti si terrà la 47ª edizione della Sagra della castagna. Gli stand gastronomici allestiti al coperto proporranno varie specialità della cucina locale come tagliatelle e raviolacci alla farina di castagne, sugo alla boscaiola Pisatoday.it - Sagra della castagna a Buti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nei weekend del 12-13, 19-20 e 26-27 ottobre al parco Danielli disi terrà la 47ª edizione. Gli stand gastronomici allestiti al coperto proporranno varie specialitàcucina locale come tagliatelle e raviolacci alla farina di castagne, sugo alla boscaiola

