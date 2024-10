Sabato a Castel Capuano la cerimonia “Toghe e medaglie” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si terrà Sabato 12 ottobre (ore 10,30) presso il Salone dei Busti di Castel Capuano, «Toghe e medaglie» la tradizionale cerimonia del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli , che riconosce l ‘impegno e le competenze di quanti hanno svolto e continuano a svolgere la nobile professione forense. Previsti gli interventi del vice presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, dei vertici della Magistratura e delle Forze di Polizia. Con le medaglie d’oro saranno insigniti gli avvocati che hanno maturato i quarant’anni di professione, le Toghe d’onore verranno invece intitolate a prestigiosi esponenti dell’Avvocatura partenopea, venuti a mancare recentemente. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si terrà12 ottobre (ore 10,30) presso il Salone dei Busti di, «» la tradizionaledel Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli , che riconosce l ‘impegno e le competenze di quanti hanno svolto e continuano a svolgere la nobile professione forense. Previsti gli interventi del vice presidente della Camera dei deputati, Sergio Costa, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, dei vertici della Magistratura e delle Forze di Polizia. Con led’oro saranno insigniti gli avvocati che hanno maturato i quarant’anni di professione, led’onore verranno invece intitolate a prestigiosi esponenti dell’Avvocatura partenopea, venuti a mancare recentemente.

