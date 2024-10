Riscaldamento in condominio, orari accensione e temperature termosifoni: ecco chi decide (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – In condominio può succedere che si verifichino delle dispute tra chi si lamenta di avere freddo e chi lamenta di avere caldo o di voler risparmiare sulle spese di Riscaldamento diminuendo il numero di ore in cui i termosifoni sono in funzione. Ma chi decide in merito al Riscaldamento in un condominio? Chi è che sceglie l’orario per l’accensione e lo spegnimento dei termosifoni? “In merito a condomini con Riscaldamento centralizzato – spiega Giovanna Ferraresi di Immobiliare.it – la regola vuole che a scegliere sia l’amministratore che però si rifà alle leggi nazionali. Il Riscaldamento deve essere acceso nella data stabilita a livello nazionale, in base alla zona climatica di appartenenza, ma che può subire una differenza a livello regionale, se non addirittura comunale. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Inpuò succedere che si verifichino delle dispute tra chi si lamenta di avere freddo e chi lamenta di avere caldo o di voler risparmiare sulle spese didiminuendo il numero di ore in cui isono in funzione. Ma chiin merito alin un? Chi è che sceglie l’o per l’e lo spegnimento dei? “In merito a condomini concentralizzato – spiega Giovanna Ferraresi di Immobiliare.it – la regola vuole che a scegliere sia l’amministratore che però si rifà alle leggi nazionali. Ildeve essere acceso nella data stabilita a livello nazionale, in base alla zona climatica di appartenenza, ma che può subire una differenza a livello regionale, se non addirittura comunale.

