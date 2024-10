Ilfattoquotidiano.it - Rinuncia ai cibi ultraprocessati per 30 giorni, ma il risultato dell’esperimento non è positivo: “E’ diventata un’ossessione, aavevo l’ansia in ogni interazione sociale”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)re aiper trenta. È questo l’esperimento di cui Gavin Wren, quarantaseienne, content creator ed esperto di politiche alimentari, si è reso protagonista. Il content creator ha escluso per un mese tutti i prodotti con più di cinque ingredienti dalla sua dieta. Wren ha così dovuto far a meno di alcuni dei suoi prodotti alimentari preferiti, come i biscotti, il burro d’arachidi e i cereali zuccherati. I suoi pasti prevedevano, invece, per lo più pesce, uova, verdure, alcuniintegrali, e legumi, come i ceci.