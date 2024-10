Regione Campania: il Csa diffida la giunta per irregolarità nei profili dei dipendenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il sindacato Csa ha formalmente diffidato la Regione Campania, segnalando presunte irregolarità nelle recenti modifiche ai profili professionali dei dipendenti della giunta regionale. Il provvedimento sarebbe stato adottato senza consultare i rappresentanti sindacali, sollevando preoccupazioni Salernotoday.it - Regione Campania: il Csa diffida la giunta per irregolarità nei profili dei dipendenti Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il sindacato Csa ha formalmenteto la, segnalando presuntenelle recenti modifiche aiprofessionali deidellaregionale. Il provvedimento sarebbe stato adottato senza consultare i rappresentanti sindacali, sollevando preoccupazioni

Tensioni in Regione Campania : il Csa diffida la Giunta per irregolarità sui profili dei dipendenti - È un comportamento inaccettabile, soprattutto per un’amministrazione pubblica che dovrebbe agire in modo trasparente”, ha detto. Il Csa, con questa diffida, si fa portavoce delle istanze dei lavoratori, richiedendo maggiore trasparenza e rispetto delle regole. Teresa Genoino, segretaria aziendale del Csa per i lavoratori della giunta regionale, ha dichiarato: “Questa decisione ha colto tutti di ... (Anteprima24.it)

