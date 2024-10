Liberoquotidiano.it - "Questa storia è una grande tro***"": gode Jannik Sinner, chi (a sorpresa) disintegra la Wada | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è andato per il sottile Bruno Tabacci quando gli è toccato commentare la vicenda che vede coinvolto. Come è noto da tempo, il numero uno al mondo è stato trovato positivo al Clostebol - farmaco proibito dal circuito Atp - dopo un test anti-doping di Indian Wells. Nonostante si fosse sempre dichiarato innocente, laha comunque deciso di fare ricorso al Tas di Losanna per chiedere una pesante squalificato nei confronti dell'azzurro. E in tanti si sono mobilitare per gridare allo scandalo e difendere a spada tratta l'altoatesino. Tra questi c'è anche Bruno Tabacci. Il parlamentare italiano, ospite di Un Giorno da Pecora da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, non ha usato mezzi termini per criticare la scelta dellasu. "La vicenda doping che ri- ha detto nel corso della trasmissione in onda su Rai Radio1 - è una