Pubblico impiego: smart working più facile per i neoassunti, ma sugli stipendi la trattativa è in salita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Verso l'ok a un accesso semplificato allo smart working per i neoassunti nei ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali. L'articolo Pubblico impiego: smart working più facile per i neoassunti, ma sugli stipendi la trattativa è in salita . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Verso l'ok a un accesso semplificato alloper inei ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali. L'articolopiùper i, malaè in

Un 17enne muore a bordo di uno scooter rubato. I romani vogliono lo smart working. ASCOLTA il podcast di oggi 9 ottobre - Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 9 ottobre, a Roma, lette e commentate da Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. ... (Romatoday.it)

Rinnovo contratto degli statali - aumenti e smart working per i neoassunti - Interessati dalla misura sono 193mila lavoratori. Si ricorda che, in base alle tabelle del contratto, ai dipendenti delle funzioni centrali spettano degli aumenti tabellari che vanno da 110 a 193 euro al mese a seconda dell’area di appartenenza. “Nella definizione del contratto integrativo – si legge nella bozza presentata dall’Aran – le parti valuteranno l’adozione di strumenti volti a favorire ... (Quifinanza.it)

Contratto statali - smart working e aumenti : la bozza - Siamo sempre fermi al punto che lo stipendio di un funzionario nel triennio 2022/2024 ha avuto una svalutazione da inflazione pari a 290 euro e il recupero proposto dall’Aran si ferma a 141 euro. Per questo saremo in piazza il 19 ottobre a Roma per chiedere risorse adeguate sul salario, per affermare il diritto al contratto e alla contrattazione mentre il governo continua ad adottare atti ... (Lapresse.it)