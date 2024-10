Premio Strega Poesia, Stefano Dal Bianco vince seconda edizione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' l'autore della raccolta "Paradiso" (Garzanti) vince il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco, autore di "Paradiso" (Garzanti), con 40 voti su 89 espressi. Seguono in graduatoria: Daniela Attanasio con "Vivi al mondo" (Vallecchi Firenze), 17 voti; Giovanna Frene con "Eredità ed Estinzione" (Donzelli), 16 voti; Gian Maria Annovi con "Discomparse" (Aragno), 13 voti; Sbircialanotizia.it - Premio Strega Poesia, Stefano Dal Bianco vince seconda edizione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' l'autore della raccolta "Paradiso" (Garzanti)il2024Dal, autore di "Paradiso" (Garzanti), con 40 voti su 89 espressi. Seguono in graduatoria: Daniela Attanasio con "Vivi al mondo" (Vallecchi Firenze), 17 voti; Giovanna Frene con "Eredità ed Estinzione" (Donzelli), 16 voti; Gian Maria Annovi con "Discomparse" (Aragno), 13 voti;

Premio Strega Poesia : la cinquina finalista tra memoria - identità e rapporto con la natura - Nato con l’obiettivo di diffondere la scrittura poetica, il Premio Strega Poesia giunge quest’anno alla seconda edizione e propone, come di consueto, cinque libri finalisti: Gian Maria Annovi con Discomparse (Aragno), Daniela Attanasio con Vivi al mondo (Vallecchi), Roberto Cescon con Natura (Stampa 2009), Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti) e Giovanna Frene con Eredità ed Estinzione ... (Iodonna.it)

