Porto Vecchio: l'opposizione non cede, le pause rallentano l'approvazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TRIESTE - Il Consiglio Comunale si è riunito stamattina per la terza seduta in cui si discute, in un clima all'apparenza più pacato dopo la bagarre di ieri sera, la proposta di project financing per la riqualificazione del Porto Vecchio avanzata dalla Costim con Elmet Srl e Impresa Percassi Spa

Diffida su Porto Vecchio - la replica del Comune : "Proposta di Costim è legittima" - TRIESTE - Giunge dopo pochi giorni la replica del Comune alla diffida in merito alla proposta di intervento di rigenerazione urbana in Porto Vecchio presentata da Costim, Percassi ed Elmet. La proposta, che in questi giorni viene discussa in Consiglio Comunale, è giudicata illegittima da... (Triesteprima.it)

Porto Vecchio - urla e insulti in consiglio : scoppia la lite per gli emendamenti inammissibili - Ore 20:30: Bagarre con insulti e urla in Consiglio Comunale dopo che il presidente Francesco Panteca ha dichiarato l’inammissibilità di 129 emendamenti su 199 in seguito ai pareri tecnici, attesi per lunghe ore nel pomeriggio dopo numerosi rinvii. Intorno alle 18 è stata convocata una riunione... (Triesteprima.it)

Porto Vecchio : "secondo round" per la discussione della storica delibera - TRIESTE - E' iniziata stamattina alle 9 la seconda delle tre sedute previste per la discussione della delibera sulla riqualificazione del Porto Vecchio. La prima seduta si è si è conclusa nella giornata di ieri intorno alle 20:45 dopo un lungo e a tratti animato dibattito, che ha visto... (Triesteprima.it)