Picchiava la gente per strada Botte da Orban | Ilaria Salis nel mirino

«Trovo assurdo che qui alla plenaria dobbiamo ascoltare tutti insieme un intervento sullo Stato di diritto dall'onorevole Salis che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche nelle strade di Budapest e qui parla di Stato di diritto, non è forse assurdo?». Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, nella replica al dibattito in plenaria al Parlamento europeo. L'affermazione è stata accolta da applausi - dai patrioti - e fischi dalla sinistra.

