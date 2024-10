“PerSo Festival”, vince film brasiliano ‘auto-racconto’ degli indigeni amazzonici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – vince un film brasiliano il 'PerSo – Perugia Social film Festival 2024', che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione del Festival internazionale di cinema documentario, riservato alle opere in anteprima assoluta in Italia è andato a "A Transformação de Canuto", diretto dal brasiliano Ernesto de Carvalho Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –unil '– Perugia Social2024', che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione delinternazionale di cinema documentario, riservato alle opere in anteprima assoluta in Italia è andato a "A Transformação de Canuto", diretto dalErnesto de Carvalho

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“PerSo Festival” - vince film brasiliano ‘auto-racconto’ degli indigeni amazzonici - Chiude il "Perugia Social Film Festival 2024" con lavori provenienti da 22 Paesi, tra cui 13 pellicole in anteprima italiana o mondiale Vince un film brasiliano il 'PerSo - Perugia Social Film Festival 2024', che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione del Festival internazionale di cinema documentario, riservato […]. (Sbircialanotizia.it)

Pianeta Mare Film Festival - ecco gli ambasciatori dell’ambiente. Venerdì 11 gran finale al Museo Darwin Dohrn - 30 la proiezione di tutti i cortometraggi del Laboratorio creativo per giovani registi e la premiazione dei film in concorso. in foto la premiazione di Stefano LaportaIl Premio è andato quest’anno a Stefano Laporta, presidente Ispra e vicepresidente dell’Agenzia europea dell’ambiente, per il progetto Pnrr Mer e la crescita della diffusione dei canali social Ispra tra i giovani, Alessia Zecchini, ... (Ildenaro.it)

Gaeta / Visioni Corte Film Festival : al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre - omaggio a Mastroianni - GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 Ottobre 2024 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. . L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella […] L'articolo Gaeta / Visioni Corte Film Festival: al ... (Temporeale.info)