Ilfattoquotidiano.it - Parlamento Ue, la replica di Orban all’attacco di Salis: “Una picchiatrice, assurdo che parli di Stato di diritto”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Trovoche qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest. Lei parla didi?”. Così il premier ungherese, hatodi Ilariache poco prima, sempre in Aula a Strasburgo, aveva accusato il premier di aver trasformato il suo paese in un regime autoritario. “Il dibattito – ha dettodurante la suafinale all’Eurocamera – ha superato il buon senso, ho sentito solo accuse, frutto della vostra propaganda ben nota. Se non leggeste i report finanziati da Soros ma altri dati indipendenti, vedrete che l’Ungheria non è messa peggio di altri sulla corruzione” ha aggiunto. L'articoloUe, ladidi: “Unachedidi” proviene da Il Fatto Quotidiano.