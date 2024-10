"Paratie? Errore. La prevenzione si fa a monte" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le opere di prevenzione vanno fatte a monte, non in città, col rischio di spostare il problema a valle". A commentare così la partenza (i cantieri inizieranno domani) degli interventi per le nuove barriere fisse e mobili per proteggere Firenze dalle piene di portata duecentennale dell’Arno è il segretario dell’Autorità di Bacino dell’Italia Settentrionale, Gaia Checcucci (nella foto), che già a maggio aveva espresso le sue perplessità proprio a La Nazione. Cosa non vi convince dell’intervento? "Intanto occorre premettere che non si tratta di un’opera del nostro Piano di bacino, per la prevenzione, la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza. È invece di un intervento di protezione civile. Per questo abbiamo potuto solo esprimere un parere in Conferenza di servizi". E quale è stato? "Abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità tecniche. Lanazione.it - "Paratie? Errore. La prevenzione si fa a monte" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le opere divanno fatte a, non in città, col rischio di spostare il problema a valle". A commentare così la partenza (i cantieri inizieranno domani) degli interventi per le nuove barriere fisse e mobili per proteggere Firenze dalle piene di portata duecentennale dell’Arno è il segretario dell’Autorità di Bacino dell’Italia Settentrionale, Gaia Checcucci (nella foto), che già a maggio aveva espresso le sue perplessità proprio a La Nazione. Cosa non vi convince dell’intervento? "Intanto occorre premettere che non si tratta di un’opera del nostro Piano di bacino, per la, la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza. È invece di un intervento di protezione civile. Per questo abbiamo potuto solo esprimere un parere in Conferenza di servizi". E quale è stato? "Abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità tecniche.

