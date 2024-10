Spazionapoli.it - Osimhen, svolta clamorosa per gennaio: scenario da non credere per il Napoli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Potrebbe cambiare, a sorpresa, tutto per il futuro di Victor, attaccante di proprietà della SSCin prestito al Galatasaray. Possibileper il club partenopeo. Uno dei casi più spinosi dell’estate di calciomercato è stato senza dubbio Victor. La sua volontà di lasciare ilera nota già da tempo, anticipata già nello scorso inverno dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, anche se non è stato semplice trovare una sistemazione per il bomber nigeriano. A un certo punto, dopo che la trattativa per il suo approdo in Saudi Pro League (campionato dell’Arabia Saudita, ndr) si è arenata, sembrava che l’ex Lille potesse rimanere in azzurro da separato in casa, visto che non era nemmeno stato inserito nella lista per la Serie A. Alla fine,si è accasato in prestito al Galatasaray, dove è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi del club turco.